لافروف: المسلحون يعرقلون خروج المدنيين من الغوطة الشرقية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المسلحين في الغوطة الشرقية يعيقون إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين ويقصفون دمشق.

© AP Photo/ Save the Children مستشار وزير الخارجية الإيرانية يرحب بقرار الهدنة الروسي في الغوطة الشرقية

وقال لافروف في كلمة أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف: "اليوم شعب سوريا يواجه أزمة إنسانية كبيرة. والقرار 2401 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وضع إطارا للتوافق بين جميع الأطراف على ظروف لتسهيل حياة المدنيين في جميع أنحاء البلد.

كما دعا سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى إرسال بعثة من الأمم المتحدة والصليب الأحمر في أسرع وقت لتقييم الأوضاع في الرقة السورية.

وقال لافروف: "يجب أيضا، وفي أسرع وقت، إرسال بعثة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقييم الأوضاع في الرقة، التي قصفها التحالف وتركها للقدر، بأراض ملغمة وبنية تحتية مدمرة بالكامل".

وقد أعلنت روسيا، جنبا إلى جنب مع الحكومة السورية عن إنشاء ممرات إنسانية في الغوطة الشرقية. والمشكلة في المسلحين القابعين هناك والجهات الراعية لهم الذين يعيقون ايصال المساعدات وإجلاء المواطنين الراغبين بالخروج واستمرار قصف دمشق".