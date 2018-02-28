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    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المني في موسكو، 22 يناير 2018

    لافروف: المسلحون يعرقلون خروج المدنيين من الغوطة الشرقية

    © Sputnik. Kirill Kalinnikov
    العالم العربي
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    الموضوع:
    الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية (71)
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    أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المسلحين في الغوطة الشرقية يعيقون إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين ويقصفون دمشق.

    الوضع في شرق الغوطة
    © AP Photo/ Save the Children
    مستشار وزير الخارجية الإيرانية يرحب بقرار الهدنة الروسي في الغوطة الشرقية
    وقال لافروف في كلمة أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف: "اليوم شعب سوريا يواجه أزمة إنسانية كبيرة. والقرار 2401 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وضع إطارا للتوافق بين جميع الأطراف على ظروف لتسهيل حياة المدنيين في جميع أنحاء البلد.

    كما دعا سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى إرسال بعثة من الأمم المتحدة والصليب الأحمر في أسرع وقت لتقييم الأوضاع في الرقة السورية.

    وقال لافروف: "يجب أيضا، وفي أسرع وقت، إرسال بعثة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقييم الأوضاع في الرقة، التي قصفها التحالف وتركها للقدر، بأراض ملغمة وبنية تحتية مدمرة بالكامل".

    وقد أعلنت روسيا، جنبا إلى جنب مع الحكومة السورية عن إنشاء ممرات إنسانية في الغوطة الشرقية. والمشكلة في المسلحين القابعين هناك والجهات الراعية لهم الذين يعيقون ايصال المساعدات وإجلاء المواطنين الراغبين بالخروج واستمرار قصف دمشق".

    الموضوع:
    الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية (71)

    انظر أيضا:

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    لافروف: نأمل من الجهات التي لها تأثير على الجماعات المسلحة إقناعها بالالتزام بالهدنة
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    لافروف يبحث مع نظيره السعودي تحضير قرار أممي جديد حول اليمن
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    الكلمات الدلالية:
    سيرغي لافروف, سوريا, روسيا
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