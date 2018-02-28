العراق يعلن نيته شراء منظومة صواريخ روسية

© Sputnik. Igor Russak صواريخ روسية تحمي 75 دولة...بينها أمريكا

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب الرئيس الروسي، دميتري روغوزين، في موسكو، اليوم الأربعاء 28 فبراير/شباط، في ختام الاجتماع السابع للجنة المشتركة "العراقية — الروسية"

وأوضح الجعفري، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن نية العراق منعقدة على الاستفادة من هذه الفرصة وشراء منظومة صواريخ روسية، مضيفا: "نحن ندرس كافة التفاصيل، وما يحيط بها من صعوبات، ونعمل على تذليلها، منوها إلى أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد للإعلان عنه في الوقت المناسب".

وأكد وزير الخارجية العراقي أن العراق له الحق في أن يبحث عن أفضل الفرص لتعزيز وضعه الدفاعي بعد أن دفع ثمنا غاليا في محاربة الإرهاب، وما تعرضت له ثرواته، ومواطنوه من دمار.

ووصل وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، أمس الأول الاثنين 26 فبراير، إلى العاصمة الروسية موسكو، ليرأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين.