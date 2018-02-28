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11:17 12 مارس/ آذار 2018
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    حرب بين إيران والسعودية

    بغداد تكشف دورها في عودة العلاقات بين السعودية وإيران

    © AFP 2018/ AP
    العالم العربي
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    أكد وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، اليوم الأربعاء، أن بلاده يمكن أن تلعب دورًا في توطيد العلاقات بين السعودية وإيران.

    المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
    © Sputnik. Vitaliy Belousov
    الخارجية الروسية: الرياض وطهران لم تستجيبا بعد لمبادرة وساطة موسكو
    موسكو — سبوتنيك. وقال الجعفري لوكالة "سبوتنيك"، مجيبا عن سؤال ما إذا كان العراق يمكن أن يلعب دورا في توطيد العلاقات بين السعودية وإيران:"بكل تأكيد نحن نمتلك علاقة جوار جيدة مع سوريا وتركيا من جانب، ومع إيران والسعودية من جانب آخر، وعملنا على التقريب فيما بينهما ولا نزال نبذل جهوداً، لأن العلاقة والرصيد اللذين يمتلكهما العراق مع هذه الدول يستدعي بالضرورة تقريب هذه الأجواء وتلطيفها وتجاوز حالة التوتر الموجودة، لأنها كلها دول جوار جغرافي بالنسبة للعراق".

    وكان وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، قال يوم الأحد 13 أغسطس/آب 2017، إن السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، التدخل للتوسط بين الرياض وطهران.

    وردت إيران عن طريق وزير داخليتها، عبدالرضا رحماني فضلي، قائلاً: "إن طهران لم تكن سباقة في قطع العلاقات مع الرياض، مشيرا إلى أن سياسة إيران تسعى إلى التعاون المثمر في المنطقة، قائلا: "نأمل من دول المنطقة أن تعمل على حل أزمات المسلمين في المنطقة".

    بدروه، قال مصدر سعودي مسؤول، بأن المملكة لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران، مؤكداً أن ما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً.

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