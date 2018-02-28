"التحالف العربي" يرحب بتقرير لجنة العقوبات في اليمن لكن يتحفظ على بعض بنوده

رحب "التحالف العربي" بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، بتقرير فريق الخبراء الدوليين التابع للجنة العقوبات باليمن، الصادر أخيراً، لكنه "تحفظ" على بعض البنود الواردة في التقرير.

القاهرة-. وقال الناطق باسم التحالف العسكري العربي ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائهم، العقيد تركي المالكي، وبحسب موقع قناة "الإخبارية" السعودية: "نرحب بتقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في اليمن، لكن نتحفظ على بعض ما ورد فيه".

وأضاف: "بعض الفقرات في التقرير لم تستند إلى أدلة، ولكنها ارتكزت على بعض الفرضيات التي لم يتم إثباتها".