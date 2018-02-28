الحزب القومي السوري والانتخابات...لا للطائفية السياسية

يستعد الحزب القومي السوري الاجتماعي في لبنان، لخوض الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في أيار/مايو المقبل، من خلال 9 مرشحين، سيتوزعون على مختلف الدوائر.

© RIA Novosti. Pavel Davydov الحزب السوري القومي يكشف تفاصيل رؤيته حول مستقبل سوريا في اجتماع سوتشي

سبوتنيك . ويقول مرشح الحزب القومي السوري الاجتماعي الوزير السابق ألبير منصور لـ"سبوتنيك":"أعود إلى الحياة النيابية بعد أن أمضيت فيها أكثر من ربع قرن 25 سنة، والرغبة بعودتي من قبلي تعود إلى الرغبة بتنفيذ الجزء الأساسي من اتفاق الطائف، ومحاولة الانتقال من الوضع الطائفي الذي نحن فيه إلى الوضع الوطني والتركيبة الوطنية مكان التركيبة الطائفية التي ما نزال نعيش في ظلها، يعني الإنتقال إلى مجلس نواب منتخب خارج القيد الطائفي وإلى حصر الطائفية والمذهبية وكل هذه الشوائب في مجلس للشيوخ محدد الصلاحيات لأمرين فقط لا غير هما منع التقسيم ومنع الإندماج الغوغائي".

ويضيف: "همي الأساسي هو الهم الوطني وتنفيذ إتفاق الطائف ومحاولة الإنتقال من المحطة الطائفية إلى محطة المواطنة، هذا الأمر الأول الذي من أجله رغبت العودة للعمل السياسي، الأمر الثاني تحقيق الحد الأدنى من الإنماء المتوازن خاصة بالنسبة لمنطقة البقاع-الهرمل، التي هي رغم كل شيء ما تزال لم تأخذ الحصة الوطنية المتوجبة على الوطن حيالها من حيث مشاريع الإنماء بالمنطقة، محاولة إعادة الدولة بشكل كبير إلى منطقة بعلبك ومشاركة المنطقة بالإنماء عن طريق مشروع الإنماء المتوازن الذي يفرضه إتفاق الطائف، وحضور المنطقة بالدولة للمشاركة بإعادة بناء المواطنة، ومحاولة لجم الفساد الذي تعمم وإنتشر منذ عام 92 ولا يزال مع ما أسميته الحريرية السياسية التي عممت الإنفاق بالدين وإعتمدت الرشوة والفساد، وبالتالي محاربة هاتين الآفتين على الصعيد الوطني".

وبالنسبة الى إمكانية حصول تغيرات داخل مجلس النواب الجديد يقول منصور، "بإعتقادي على ما يبدو حتى الآن صعب التكهن، ولكن التغييرات قد تكون ليست كبيرة قد تكون محدودة.

الموضوع هو موضوع حاصل إنتخابي، ممكن تشكيل لائحة تحصل على حاصل إنتخابي يعطيها نائب، أمر ممكن الحصول، بالمقابل كل الإحتمالات واردة وخصوصاً تأمين حاصل إنتخابي للائحة ضد اللائحة التي نحن فيها أمر ممكن وغير مستبعد".

أما عن إحتمال عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد فيجيب منصور، "الأمر الوحيد الذي يمنع إجراء انتخابات نيابية في الوقت الحاضر بعد الرغبة العارمة للجميع بإجراء الانتخابات، هي عدوان إسرائيلي على لبنان غير ذلك لا يمكن تأجيل الانتخابات، برأيي ستحصل الانتخابات لأنه لا أرى إسرائيل لها مصلحة بعدوان، أستبعد حصول أي عدوان".

وكان رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي حنا الناشف قد أعلن أسماء مرشحي الحزب للإنتخابات النيابية للعام 2018 وجاءت على الشكل التالي: رئيس المجلس الأعلى للحزب أسعد حردان عن دائرة الجنوب الثالثة — حاصبيا- مرجعيون- المقعد الأرثوذكسي، ألبير منصور عن دائرة بعلبك الهرمل — المقعد الكاثوليكي، سليم سعادة عن دائرة الكورة- البترون- بشري- زغرتا- المقعد الأرثوذكسي، فارس سعد عن دائرة بيروت الثانية — المقعد الإنجيلي، إميل عبود عن دائرة عكار عن المقعد الأرثوذكسي، ناصيف التينة عن دائرة زحلة — المقعد الأرثوذكسي، حسام العسراوي عن دائرة عاليه- المقعد الدرزي، سمير يوسف عون عن دائرة الشوف — المقعد الماروني.