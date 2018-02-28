محمد بن سلمان يجمع بين الملك المؤسس وستيف جوبز

جمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بين الملك العاهل المؤسس الملك عبد العزيز بن سعود، ومؤسسة شركة "أبل" ومبتكر "آيفون"، ستيف جوبز.

وقال ولي العهد السعودي ، في حواره مع صحيفة " واشنطن بوست " الأمريكية، إنه يرفض مقارنة يتم عقدها بينه وبين إصلاحاته وبين الملك المؤسس العاهل عبد العزيز بن سعود.

وقال محمد بن سلمان: "أرفض تلك المقارنة، التي تشير إلى أنني أسعى لتوطيد السلطة في المملكة وتأسيس مملكة جديدة على غرار ما أسسها العاهل المؤسس الملك عبد العزيز".

.وتابع: "لا يمكنك أن تصنع هاتف ذكي جديد، ستيف جوبز سبق وفعل هذا قبلك".

واستطرد: "ما نحاول أن نفعله هنا، شيء جديد تماما".

وكان ابن سلمان قد تحدث في حواره عن مختلف القضايا السياسية، وأشار إلى أنه يرفض الانتقادات الغربية بشأن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، متحدثا عن أن وضعه حاليا أقوى من "حزب الله"، كما تحدث عن أنه اتبع نظام "العلاج بالصدمة" في محاربة الفساد.