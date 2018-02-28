الملك سلمان يستقبل الحريري في قصر اليمامة (صور)

استقبل الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، لبحث العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللقاء جرى في مكتب الملك السعودي بقصر اليمامة في العاصمة الرياض اليوم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية.

#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية ويستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحث مستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية.https://t.co/MMhCvybIWC#واس pic.twitter.com/W3smNNa99S — واس (@spagov) February 28, 2018

​وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء حضره الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والمستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، وسفير المملكة لدى لبنان وليد بن محمد اليعقوب، وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد وصل، فجر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث استقبله في المطار وفد ملكي برئاسة المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والوزير المفوض وليد البخاري.