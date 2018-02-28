مركز المصالحة الروسي: أكثر من 300 مدني لم يصلوا للممر الآمن في الغوطة بسبب قصف المسلحين

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن مجموعة من المواطنين يزيد عددها على 300 مدني تجمعت عند الممر الإنساني في الغوطة الشرقية، لكنها لم تتمكن من التوجه إلى منطقة مخيم الوافدين بسبب قصف الإرهابيين بالهاون.

© Sputnik. Sergei Guneev بيسكوف: استفزازات الإرهابيين في الغوطة الشرقية تمنع تهدئة الأوضاع

موسكو — سبوتنيك . وقال الناطق باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين للصحفيين: "وفق المعطيات التي وصلت منذ بضع ساعات، ففي شمال شرق دوما منذ الصباح تجمع أكثر من 300 مدني لم يتمكنوا من الخروج عبر الممر الإنساني بسبب قصف مسلحي "جيش الإسلام"، مضيفا أنه منذ بدء الهدنة الإنسانية تعرض الممر لقصف مرتين بالهاون والقصف جاء من منطقة حوش مبارك. واكد عدم سقوط ضحايا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت، أمس الثلاثاء، إن المسلحين في الغوطة الشرقية استهدفوا ممرا إنسانيا على بعد 500 متر من نقطة العبور. وقالت إن "المقاتلين قصفوا بمدافع الهاون، الممر الإنساني المخصص لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية، بهدف إعاقة خروجهم"، ودعت قادة المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية للالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية وعدم عرقلة خروج المدنيين إلى المناطق الآمنة".

بدوره، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الاثنين الماضي، أن بلاده تقترح فتح ممر إنساني إلى مخيم الركبان في التنف السورية، بالمنطقة الواقعة تحت سيطرة الولايات المتحدة، معلناً هدنة إنسانية يومية ستفرض في منطقة الغوطة الشرقية بسوريا، اعتبارا من أمس الثلاثاء 27 شباط/ فبراير.