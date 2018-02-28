مركز المصالحة الروسي: أكثر من 300 مدني لم يصلوا للممر الآمن في الغوطة بسبب قصف المسلحين

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت، أمس الثلاثاء، إن المسلحين في الغوطة الشرقية استهدفوا ممرا إنسانيا على بعد 500 متر من نقطة العبور. وقالت إن "المقاتلين قصفوا بمدافع الهاون، الممر الإنساني المخصص لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية، بهدف إعاقة خروجهم"، ودعت قادة المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية للالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية وعدم عرقلة خروج المدنيين إلى المناطق الآمنة".
بدوره، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الاثنين الماضي، أن بلاده تقترح فتح ممر إنساني إلى مخيم الركبان في التنف السورية، بالمنطقة الواقعة تحت سيطرة الولايات المتحدة، معلناً هدنة إنسانية يومية ستفرض في منطقة الغوطة الشرقية بسوريا، اعتبارا من أمس الثلاثاء 27 شباط/ فبراير.
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