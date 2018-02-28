مصر: مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 في حادث تصادم قطاري ركاب

قتل 10 أشخاص وأصيب 15 آخرون، اليوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط، في حادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة شمالي مصر.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية لوكالة "سبوتنيك"، إنه وفقا لحصر أولي، قتل 10 أشخاص فيما أصيب 15 آخرون.

وذكرت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أنه تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث بقرية كوم حمادة بالبحيرة.

ولفتت إلى أنه "تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث، ونقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات إيتاي البارود وبدر".

انفصال عربتى قطار ركاب واصطدامهما بقطار بضائع فى #البحيرة ووفاة 10 وإصابة 20 شخصا https://t.co/bCpUlIJDFb#المناشي pic.twitter.com/oPhdr1ixGZ — اليوم السابع (@youm7) February 28, 2018

​وأضافت: "تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات المحافظة وهي دمنهور، ووادي النطرون وكفر الدوار لاستقبال أي حالات".