مصر: مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 في حادث تصادم قطاري ركاب

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية لوكالة "سبوتنيك"، إنه وفقا لحصر أولي، قتل 10 أشخاص فيما أصيب 15 آخرون.
الصور الأولى لحادث تصادم قطارين بـ #البحيرة#ONLIVE pic.twitter.com/4uenbSIuQl— ONlive (@ONliveEgypt) February 28, 2018
وذكرت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أنه تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث بقرية كوم حمادة بالبحيرة.
ولفتت إلى أنه "تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث، ونقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات إيتاي البارود وبدر".
انفصال عربتى قطار ركاب واصطدامهما بقطار بضائع فى #البحيرة ووفاة 10 وإصابة 20 شخصا https://t.co/bCpUlIJDFb#المناشي pic.twitter.com/oPhdr1ixGZ— اليوم السابع (@youm7) February 28, 2018
وأضافت: "تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات المحافظة وهي دمنهور، ووادي النطرون وكفر الدوار لاستقبال أي حالات".
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