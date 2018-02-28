جنوب السودان تطلع على تجربة مصر في إدارة الانتخابات الرئاسية

التقى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، لاشين إبراهيم، اليوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط، رئيس لجنة تسيير الحوار الوطني في جنوب السودان، غابرييل يوال، في مقر الهيئة بالقاهرة، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية المصرية للسودان وجنوب السودان، أيمن الجمال.

وقال لاشين إبراهيم، في بيان، تلقت " سبوتنيك " نسخة منه، إن غرض الزيارة هو رغبة وفد لجنة تسيير الحوار الوطني في جنوب السودان، الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولفت لاشين إلى أن الهيئة حريصة على نقل خبراتها في الإدارة والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية في مصر، إلى الدول الشقيقة.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الهيئة، محمود الشريف، إن الوفد الجنوب السوداني اطلع على عمل الهيئة، وتشكيلها، واختصاصاتها، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن الهيئة تتشكل من 10 قضاة، ويدير شؤونها مجلس تنفيذي يضم قضاة أيضا.

ولفت الشريف إلى أن مصر تعتمد على القضاة في إدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها، موضحا أن الإشراف على الانتخابات في مصر يتم وفقا لقاعدة؛ "قاضي على كل صندوق"، مضيفا أن الشعب المصري يثق في نزاهة القضاة وحيدتهم وتجردهم.