مركز المصالحة الروسي: الهدنة الإنسانية الثانية في الغوطة الشرقية انتهت دون نتائج

أعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم الأربعاء، أن سكان الغوطة الشرقية لم يتمكنوا من بدء المغادرة بسبب قصف المسلحين لليوم الثاني على التوالي.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin مركز المصالحة الروسي: الوضع في الغوطة الشرقية مستمر في التدهور بغض النظر عن قرار الهدنة

دمشق — سبوتنيك . وقال ممثل مركز المصالحة، اللواء فلاديمير زولوتوخين: "بعد انتهاء الهدنة الإنسانية الثانية لم يتمكن أي أحد من المدنيين من مغادرة الغوطة الشرقية بسبب القصف من قبل المسلحين".

وأفادت وكالة "سانا" أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات التابعة له استهدفوا ظهر اليوم الممر الآمن المحدد لمرور المدنيين الراغبين بالخروج من الغوطة بغية منعهم من الخروج والاستمرار في احتجازهم.

وذكرت "سانا" من مخيم الوافدين أن 6 قذائف هاون وصاروخية أطلقها الإرهابيون سقطت على الممر الآمن المحدد لخروج المدنيين الراغبين بالخروج من الغوطة ومحيطه.

وبدأت عند الساعة التاسعة صباحا فترة التهدئة لإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج من الغوطة علما أن وحدات الجيش السوري بالتعاون مع الجهات المختصة اتخذت منذ الأمس الاستعدادات اللوجستية لاستقبال المدنيين حيث تنتظر أمام نقطة العبور المحددة سيارات إسعاف وسيارات نقل عامة لنقل المواطنين الخارجين من الغوطة إلى مركز الإقامة المؤقتة في الدوير بريف دمشق المجهز مسبقا بكل الخدمات الأساسية من أماكن سكن وإطعام ومركز صحي وغيرها.