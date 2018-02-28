قيادي في "حماس": إسماعيل هنية وصل غزة ولم يتم الإعلان عن مغادرته القاهرة لأسباب أمنية

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس" إسماعيل هنية وعدد من قيادات الحركة إلى قطاع غزة، عائدين من القاهرة، بعد انتهاء اللقاءات التشاورية بين عدد من قيادات المكتب والأجهزة الأمنية.

© AP Photo/ Adel Hana وفد من قادة حماس برئاسة هنية يتوجه إلى القاهرة

قال مصدر من حركة حماس الفلسطينية ، في تصريحات خاصة لوكالة " سبوتنيك ": "إن هنية وصل قطاع غزة، اليوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط.، قادما من القاهرة، وأنه لم يتم الإعلان عن ذلك مسبقا لأسباب أمنية".

وأضاف: "لم يتم الإعلان عن موعد مغادرة وفد حركة حماس من القاهرة أمس لظروف أمنية"، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام ذكرت أن الأجهزة الأمنية المصرية أحبطت محاولة لاغتيال إسماعيل هنية من قبل عناصر إرهابية أثناء تواجده في قطاع غزة، قبل زيارة مصر".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية قد وصل يوم 9 فبراير/ شباط الجاري على رأس وفد من قادة الحركة ضم خليل الحية وروحي مشتهى وفتحي حماد إلى القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصرين.