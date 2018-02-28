عشقي: السعودية تحرص على ألا يكون لـ"حزب الله" النصيب الأكبر في انتخابات لبنان

قال اللواء أنور عشقي، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في العاصمة السعودية الرياض، إن ملف الانتخابات البرلمانية اللبنانية واستقرار لبنان، على رأس الملفات التي ناقشها رئيس الوزراء سعد الحريري مع الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضح عشقي، في حديث لبرنامج "البعد الآخر" على أثير راديو وكالة " سبوتنيك "، إن اللقاء تناول بحث ملف الانتخابات البرلمانية اللبنانية واستقرار البلاد.

وكان الحريري قد التقى الملك السعودي، ضمن زيارته إلى الرياض، التي تأتي بعد أربعة أشهر من استقالته، التي أعلنها من الرياض، ثم تراجع عنها.

وأشار عشقي إلى حرص المملكة على "ألا يكون لحزب الله النصيب الأكبر في الانتخابات التشريعية".

من جانبه، قال مدير مركز الارتكاز الإعلامي في لبنان سالم زهران، لراديو وكالة "سبوتنيك"، إن العلاقة بين الحريري و"حزب الله" لن تتأثر بهذه الزيارة.

وأضاف زهران "أن حزب الله شريك أساسي في الحكومة اللبنانية كما صرح من قبل السيد رئيس الوزراء سعد الحريري نفسه".