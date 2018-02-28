المستشار السابق لملك الأردن: هناك مواقف شعبية من التشيك لانحيازها لقرار ترامب

وأضاف أبو عودة، العلاقات طيبة وليست هناك خلافات ثنائية ولكن الخلاف الأخير جاء ضمن الأزمة التي تخص الواقع العربي بشكل عام وهى القدس، وللأسف فإن جمهورية التشيك كانت من الدول التي وافقت على قرار ترامب بنقل سفارته إلى القدس، وهو ما أثر على شعبية التشيك في المملكة وليس هذا بالنسبة للحكومة.
ولفت أبو عودة، إلى أن العلاقات بين الشعوب تختلف عن علاقات الحكومات، "وهناك مبادرات حسن النوايا بين الحكومات كأن تقدم تلك الدولة مساعدات أو تبرعات معينة لدولة صديقة أخرى، ولا يمكن أن ترفض تلك المبادرات رغم أنها قد تكون مرفوضة شعبيا، ومنح التشيك أسلحة وذخائر للمملكة كما ذكرت، لن يؤثر على المواقف الشعبية والتي ترسخ لديها أن الحكومة التشيكية الحالية أخذت الموقف الإسرائيلي أكثر من مرة".
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