أول تصريحات لرئيس هيئة الأركان العامة السعودية بعد تعيينه

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السعودي، فياض بن حامد الرويلي، إن القوات المسلحة السعودية رائدة في تأدية مهامها وبناء قواتها.

وأكد الرويلي أن توجيهات الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان جعلت القوات المسلحة السعودية درعا حصينا للوطن ومقدراته، حسب صحيفة عاجل الإلكترونية.

​وشكر الرويلي القيادة على موافقتها على وثيقة لتطوير وزارة الدفاع، تشمل النموذج الشتغيلي والهيكل التنظيمي والحوكمة، ومتطلبات الموارد البشرية، على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.

واعتبر الرويلي تعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة السعودية من قبل الملك سلمان "وسام فخر واعتزاز تحث على بذل الجهد والعطاء".

وشغل الرويلي مصب قائد القوات الجوية الملكية السعودية قبل أن يتم تعيينه رئيسا لهيئة الأركان السعودية بأمر ملكي من الملك سلمان، وهو حاصل على ماجستير في العلوم العسكرية.