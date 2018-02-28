أول تصريحات لرئيس هيئة الأركان العامة السعودية بعد تعيينه

وأكد الرويلي أن توجيهات الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان جعلت القوات المسلحة السعودية درعا حصينا للوطن ومقدراته، حسب صحيفة عاجل الإلكترونية.
الفريق الأول الركن الرويلي يشكر القيادة على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.https://t.co/wN4rwLx2GV#واس pic.twitter.com/zuVzSfvvyo— واس (@spagov) February 28, 2018
وشكر الرويلي القيادة على موافقتها على وثيقة لتطوير وزارة الدفاع، تشمل النموذج الشتغيلي والهيكل التنظيمي والحوكمة، ومتطلبات الموارد البشرية، على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.
واعتبر الرويلي تعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة السعودية من قبل الملك سلمان "وسام فخر واعتزاز تحث على بذل الجهد والعطاء".
وشغل الرويلي مصب قائد القوات الجوية الملكية السعودية قبل أن يتم تعيينه رئيسا لهيئة الأركان السعودية بأمر ملكي من الملك سلمان، وهو حاصل على ماجستير في العلوم العسكرية.
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