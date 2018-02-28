بالفيديو... الجيش السوري يفاجئ مسلحا أطلق قذيفة من الغوطة ويقصفه بنفس اللحظة

يواصل الجيش السوري استهداف مواقع المسلحين في الغوطة الشرقية بالتزامن مع تقدم وحدات الاقتحام في عدة محاور على أطراف الغوطة.

نشر موقع " مراسلون " السوري فيديو يظهر لحظة قصف الجيش السوري لأحد مرابض هاون المسلحين في الغوطة الشرقية وذلك بعد ثوان على إطلاق المسلحين قذيفة صاروخية باتجاه العاصمة دمشق.

ويبين الفيديو الرصد المستمر من قبل رجال الجيش السوري لمواقع المسلحين في الغوطة الشرقية، وما يميز المشهد هو سرعة تعامل الجيش السوري مع مطلق الهاون واستهدافه بشكل مباشر وإصابة مربض الهاون وقتل المسلحين.

وكان الجيش السوري قد حقق، يوم أمس، تقدما هاما في الغوطة الشرقية مسيطرا على كامل منطقة حوش الضواهرة بعد معارك قتل فيها عشرات المسلحين.