الحشد الشعبي يعلن تنفيذ عملية ضد "داعش" ردا على هجوم السعدونية

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط، أنها نفذت عملية أمنية في قضاء الحويجة أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين من تنظيم "داعش"، وذلك ردا على هجوم نفذه الإرهابيون قبل أيام في منطقة السعدونية.

بغداد — سبوتنيك. جاء في بيان لقيادة الحشد الشعبي:

في أول ردنا على العملية الجبانة التي قام بها الإرهابيون قبل أيام ضد قواتنا في منطقة السعدونية، نفذت قوة من اللواء 16 الحشد الشعبي بالتعاون مع استخبارات الحشد هذا اليوم عملية نوعية خاطفة في أطراف قضاء الحويجة في محافظة كركوك أسفرت عن قتل 8 إرهابيين دواعش ممن شارك في غدر مجاهدينا الأبطال".

يذكر أن قوات الحشد الشعبي العراقي، سبق أن أعلنت أن 27 من مقاتليها لقوا حتفهم في كمين لتنظيم "داعش" في محافظة كركوك، وأكدت أن قيادة الحشد تسلمت جثامينهم.