اليمن... مواجهات في الجوف وطيران التحالف يشن 20 غارة

نفذ مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون" هجوما على قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك"، إن مسلحي "أنصار الله" هاجموا، يوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط، مواقع للجيش اليمني في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف بإسناد مدفعي مكثف.

وأشار إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الرئيس هادي أثر المواجهات، التي أعقبت الهجوم، فيما شن طيران التحالف 3 غارات على منطقة صبرين.

وأضاف أن جنديين من الجيش اليمني لقيا مصرعهما في كمين لمسلحي "أنصار الله" بعبوة ناسفة استهدفهما في ذات المنطقة، فيما أغار طيران التحالف على محافظة حجة شمال غربي اليمن، بـ 10 غارات على مديريات وشحة وميدي وحرض.

وجدد طيران التحالف قصف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية بـ 4 غارات على منطقتي أضيق والمليل في مديرية كتاف، فيما استهدفت غارة أخرى نبع مياه في منطقة ذويب بمديرية حيدان.

وشن الجيش السعودي قصفا صاروخيا ومدفعيا على منطقة آل الشيخ في مديرية منبه على الشريط الحدودي، ألحق أضرارا مادية.

وتعرضت محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، إلى غارتين لطيران التحالف على مديرية صرواح غرب مارب.

وأفاد مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية لـ "سبوتنيك"، بأن مسلحي "أنصار الله" أعطبوا رشاش عيار 50 بقذيفة مدفع بي 10 في تبة الحمر بقطاع جازان جنوب غربي السعودية، لافتا إلى أن قناصة "أنصار الله" قتلوا جنديين في الجيش اليمني قبالة منفذ علب في قطاع عسير، وقصف طيران التحالف بغارة وادي جارة في جازان، كما استهدف بأخرى قرية مجازة في عسير.