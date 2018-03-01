ستة إرهاربيين يسلمون أنفسهم للجيش الجزائري... واعتقال 20 ناشطا

سلم ستة إرهابيين ينتمون إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" أنفسهم للجيش الجزائري، أغلبهم في منطقة جنوبي البلاد قرب الحدود مع مالي خلال شهر شباط/ فبراير .

© AP Photo/ Kayhan Ozer تعرف على مكاسب الجزائر من زيارة أردوغان

الجزائر — سبوتنيك . وأفاد تقرير نشرته وزارة الدفاع الجزائرية بشأن حصيلة قوات الجيش في شهر شباط/ فبراير ستة إرهابيين سلموا أنفسهم لقوات الجيش، التي أوقفت خلال نفس الفترة اثنين من الإرهابيين فيما قتلت إرهابيا.

وقال الجيش الجزائري، إن وحداته اعتقلت 18 ناشطا في شبكات دعم وتمويل للجماعات الإرهابية.

وذكر نفس المصدر، أنه تم كشف وتدمير 50 مخبأ للإرهابيين في الجبال، وعددا من ورشات إعداد المتفجرات خلال عمليات مختلفة لقوات الجيش.

وصادرت قوات الجيش كميات من الأسلحة والذخيرة، بعضها أسلحة ثقيلة وقاذفات صاروخية، تمثلت في 45 سلاح رشاش، و12 قاذف صاروخي، كما تم تدمير 93 قنبلة خلال الشهر الحالي.