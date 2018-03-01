أمير قطر يوجه رسالة إلى الرئيس السوداني

وأوضحت الوزارة أن راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان، قام بتسليم الرسالة، خلال استقبال فخامة الرئيس السوداني له، أمس الأربعاء، بمكتبه في القصر الجمهوري بالخرطوم.
ووجه الرئيس السوداني عمر البشير رسالة خطية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء 20 فبراير/شباط المنصرم، بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير شدد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على أن بلاده تحافظ على علاقاتها مع الرياض، والدوحة في نفس الوقت، لافتا إلى أن تحرك الخرطوم لتجاوز الأزمة الخليجية لم يجد قبولاً خاصة من السعودية والإمارات.
سمو الأمير يبعث رسالة خطية إلى الرئيس السودانيhttps://t.co/BAQyS3etXQ#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/S4OX55a7kE— وزارة الخارجية — قطر (@MofaQatar_AR) ٢٨ فبراير، ٢٠١٨
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