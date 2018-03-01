أمير قطر يوجه رسالة إلى الرئيس السوداني

© REUTERS/ HANDOUT رسالة من البشير إلى أمير قطر

وقال موقع وزارة الخارجية القطرية : "إن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعث رسالة خطية إلى أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتنميتها".

وأوضحت الوزارة أن راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان، قام بتسليم الرسالة، خلال استقبال فخامة الرئيس السوداني له، أمس الأربعاء، بمكتبه في القصر الجمهوري بالخرطوم.

ووجه الرئيس السوداني عمر البشير رسالة خطية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء 20 فبراير/شباط المنصرم، بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير شدد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على أن بلاده تحافظ على علاقاتها مع الرياض، والدوحة في نفس الوقت، لافتا إلى أن تحرك الخرطوم لتجاوز الأزمة الخليجية لم يجد قبولاً خاصة من السعودية والإمارات.