الجيش المصري يصدر بيانا جديدا بشأن عملية "سيناء 2018"

أصدر الجيش المصري بيانا جديدا، اليوم الخميس 1 مارس/ آذار، بشأن عملية مكافحة الإرهاب في سيناء "سيناء 2018"، ويحمل البيان رقم 13 في بيانات القوات المسلحة حول العملية.

ونشر المتحدث العسكري للجيش المصري البيان، مؤكدا أن القوات تواصل تنفيذ المهام المخططة لتطهير شمال ووسط سيناء ومناطق الظهير الصحراوي من الإرهاب.

وأعلن المتحدث العسكري أن القوات الجوية استهدفت ودمرت 9 أهداف خاصة بالعناصر الإرهابية بعد توافر معلومات تفيد استخدامها فى إيواء هذه العناصر.

وقضت القوات على 13 فردا من العناصر الإرهابية، وقبضت على 86 فردا آخرين، بينما قام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات بمناطق تحركها.

واستشهد ضابطان وأصيب ضابط وضابط صف أثناء الاشتباك مع العناصر الإرهابية بمناطق العمليات.