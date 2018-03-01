قطر وإيطاليا تبحثان تطورات الأحداث الإقليمية والدولية

ناقش رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر آل ثاني، مع وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، في الدوحة، اليوم الخميس، تطورات الأوضاع على الساحتين الدولية والإقليمية.

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، استعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي ضم أعضاء الوفد المرافق للوزير الإيطالي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

© AP Photo/ Pool/Brendan Smialowski أمير قطر يوجه رسالة إلى الرئيس السوداني

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا نحو 3.7 مليار ريال قطري (حوالي مليار دولار أمريكي)، وتجاوز حجم الاستثمارات القطرية في إيطاليا الملياري يورو.

وأخيرا اشترت شركة الخطوط الجوية القطرية شركة طيران "ميريديان" الإيطالية، فيما يعود نحو 49 في المئة من النمو الذي تشهده صناعة الطيران في إيطاليا للاستثمارات قطرية، وذلك وفقاً لتصريحات سابقة للسفير الإيطالي لدى الدوحة باسكوالي سانزانو.