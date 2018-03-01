الرئيس السوداني يتحدث عن السياسة الخارجية للبلاد

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن السياسة الخارجية للبلاد تعتمد على ثلاثة مرتكزات تتمثل في تعزيز الأمن واستكمال السلام وإنجاز التنمية، باعتبار أنها تجسد المقاصد العليا للدولة والمجتمع في هذه المرحلة المفصلية في تطور بلادنا لبناء قوتها الذاتية، لتلعب دورها الإقليمي والدولي المرتجى.

© Sputnik. Valerei Shustov السودان يجدد شكواه ضد مصر

وأكد البشير خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر السفراء السابع، أهمية إعادة هيكلة آليات العمل المنفذة للسياسة الخارجية، بما يهيئ تناغم أداء هذه الآليات بجميع مستوياتها، وبلورة الإجراءات التي تكفل إحكام التنسيق وتحقيق التناغم المطلوب بين آليات العمل الخارجي في مسارات متخصصة، وفق أولويات وبرامج يحددها المجلس القومي للسياسة الخارجية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"

ودعا إلى ضرورة إفساح المجال أمام مراكز الدراسات الوطنية المتخصصة لتقديم مبادرات علمية وموضوعية للتقويم المستمر لسياستنا الخارجية؛ وصولا للصيغ المثلى لضبط معادلة توزان المبادئ والمصالح سواء تجاه الدول أو التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

ونادى البشير بأهمية ابتداع منهج عمل فعال لمعالجة ديون السودان وبلورة مسارات جهود إعفائه من خلال العلاقات الثنائية مع الدول الدائنة أو في إطار التفاوض الجماعي في مؤسسات التمويل الدولية وأجهزة التعاون الدولي، وتعظيم الجهد المبذول في تطوير شراكات البلاد التنموية مع الدول الداعمة لها على المستويين العربي والأفريقي والدولي وتفعيل الدبلوماسية الشعبية وضمان حسن توظيفها لتتكامل مع الدبلوماسية الرسمية في تطوير علاقات البلاد الخارجية.

وقال رئيس الجمهورية إن البحث الجاد والمتعمق في قضايا السياسة الخارجية للسودان سيظل حيا ومتجددا في مستوياته الرئاسية والتنفيذية والتشريعية، لافتا إلى أن انعقاد مؤتمر السفراء كإحدى حلقات هذا البحث الجاد، في ظل أولوية مطلقة لحفظ أمن وصون سيادة البلاد من كافة المهددات الداخلية والخارجية.

وقال البشير: "لقد ساهم كثير من مخططي السياسة الخارجية في أجهزتنا ومن الدبلوماسيين في مختلف مستوياتهم في بلورة الرؤى المستقبلية لسياسة بلادنا تجاه العالم الخارجي".