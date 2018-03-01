28 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل عفرين

أعلن المكتب الإعلامي في محافظة حلب، اليوم الخميس 1 مارس/آذار، دخول 28 شاحنة مساعدات إنسانية تحوي مواد غذائية وطبية إلى عفرين.

© AFP 2018/ Adem Altan يلدريم: تمكنا من توفير الأمن في أطراف عفرين وتطهير المناطق الحدودية

دمشق — سبوتنيك . وقال المكتب الإعلامي، لمراسل "سبوتنيك": "إن قافلة المساعدات مقدمة من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري وستوزع على الأهالي.

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، دخول قافلة مساعدات إنسانية 28 شاحنة إلى عفرين السورية، بإشراف الهلال الأحمر السوري لدعم الأهالي".

وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أعلن في وقت سابق، أن الأمم المتحدة، تستعد لتنفيذ عملية واسعة النطاق لتقديم مساعدات إنسانية لسكان مدينة عفرين السورية.

وأعلنت تركيا رسميا، يوم 20 يناير/كانون الثاني، بدء عملية "غصن الزيتون" ضد تشكيلات الأكراد في منطقة عفرين بريف حلب، وأدانت دمشق بشدة الأعمال التركية في عفرين، مشيرة إلى أنها جزء لا يتجزأ من سوريا.