ملك الأردن يدعو لتنقية الإنترنت من أصوات الكراهية

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس 1 مارس/ آذار، إن الحرب ضد الإرهاب في العالم يخوضها المعتدلون من جميع الأديان ضد المتطرفين الذين اتخذوا الكراهية والعنف "معتقدا لهم".

© REUTERS/ YIANNIS KOURTOGLOU تخفيض أسعار المشتقات البترولية في الأردن

عمان — سبوتنيك . وتحدث الملك الأردني خلال مؤتمر "التراث الإسلامي" في الهند، مؤكدا أنه على الجميع تمييز المعلومات التي تنشرها "هذه المجموعات عن الإسلام" وعن أي دين آخر.

ودعا الملك إلى رفض هذه المعلومات، واستعادة شبكة الإنترنت من الأصوات التي تدعو إلى الكراهية.

وقال ملك الأردن إنه لا يمكن ترك الشباب بلا أمل، حتى لا يصبحون ضحية وعود "الخوارج الكاذبة".

وحضر مؤتمر التراث الإسلامي في الهند رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعدد كبير من علماء الدين الإسلامي والقيادات الفكرية والسياسية والدينية والإعلامية والطلابية.