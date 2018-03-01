"مصر للطيران" تحصل على اعتماد "الفيدرالية الأمريكية" لعام 2018

حصلت شركة مصر للطيران، اليوم الخميس الأول من مارس/آذار، على شهادة تجديد اعتماد إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA بعد اجتياز التفتيش السنوي.

© AP Photo/ Thomas Ranner "مصر للطيران" لم تبلغ روسيا حول خطط بدء رحلات بين القاهرة وموسكو هذا الشهر

ومن جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، صفوت مسلم، في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، بشركة مصر للطيران للصيانة لنجاحها في اجتياز تفتيش إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة، أبو طالب توفيق، عن نتائج التفتيش، موضحا أن مفتشي الفيدرالية، قالوا في تقريرهم إن ما حققته الشركة من نجاحات، سببه إمكانيات الشركة ومدى التزام العاملين بها وإدراكهم مدى حساسية وأهمية عنصري السلامة والجودة أثناء تنفيذ الأعمال.

وتوجه المهندس أبو طالب بخالص الشكر والتقدير لأبناء مصر للطيران للصيانة لما بذلوه من جهد لتحقيق العديد من الإنجازات التي من شأنها رفع اسم الشركة عاليا بين شركات الصيانة فى الشرق الأوسط.

وحدد العضو المنتدب لشئون الاعتمادات الدولية والمحلية بالشركة، محمد سامي، الهدف من التفتيش، وهو التأكد من جودة الخدمات الفنية المختلفة، في إطار التعليمات الفنية الصادرة عن الشركات المصنعة للطائرات، والمحركات، وقطع غيار الطائرات، والوقوف على مدى تطابق الإجراءات المتبعة مع التشريعات الملزمة، وكذلك كفاءة الأطقم الفنية من حيث تطبيق المهام المطلوبة وتطبيق القواعد المنظمة والتشريعات الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA والتزامهم بها.

وذكر مدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة، أيمن عز، أن التفتيش شمل جميع أنشطة الشركة، المتعلقة بأعمال الجودة، وصيانة الطائرات، ومخازن قطع الغيار، والمكتبة الفنية، وعمرة الوحدات، وعمرة المحركات، وعمرة الأجهزة، ومجمع المخازن، وكيفية التعامل مع المعدات والآلات، كما شمل أيضا وفقا لعز، اختبار العاملين كلا فيما يخصه، للتأكد من الإلمام بالنواحي الفنية والأعمال المنوط بهم تنفيذها ووثائق الجودة المصاحبة لهذه الأعمال.