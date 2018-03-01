لماذا يحتفل الأردنيون في أول مارس من كل عام

يحتفل الأردنيون، اليوم الخميس 1 مارس/ آذار، بقرار تعريب قيادة الجيش الأردني، وهو القرار الذي اتخذه الملك الأردني الحسين بن طلال في أول مارس عام 1956.

وأعفى الملك الأردني وقتها الضباط البريطانيين من مناصبهم القيادية في الجيش، وقائد الجيش نفسه "غلوب باشا".

#تعريب_الجيش

في ذكرى تعريب الجيش العربي الأردني ١٩٥٦

خطاب لجلالة الملك حسين —رحمه الله- عبر الإذاعة الأردنية عقب تنحية كلوب باشا من قيادة الجيش وتعيين راضي عناب

🇯🇴 pic.twitter.com/YSKhNr2z6W — Ahmad Shdefat (@Shdefat142) March 1, 2018

وقد مُنحت بريطانيا كدولة منتدبة على الأردن منذ عام 1921 إلى عام 1946 حق السيطرة على الجيش الأردني بمقتضى اتفاقية.

في مثل هذا اليوم من عام 1956م تعريب الجيش الأردني وطرد غلوب باشا من الأردن وإلغاء المعاهدة الأردنية / البريطانية. pic.twitter.com/IYvTEF3ioX — هتلر (@sohar102) March 1, 2017

وقبل القرار التقى الملك الحسين بغلوب وعرض عليه "تعريب الجيش"، فرفضها القائد البريطاني تماما، كما رفض مسألة فصل الشرطة عن الجيش، حسب الغد الأردني.

وفي عام 1956، أصدر الملك الأردني قرارا بتعريب قيادة الجيش بمساعدة تنظيم الضباط الأحرار الذي نفذ أمر مغادرة غلوب باشا من الأردن، وتسليم الضباط الأردنيين قيادة الجيش.

مجموعة من الضباط الاحرار مع الملك حسين، منهم علي ابو نوار.

تعريب الجيش الاردني كان رغبة ومشروع وطني شعبي تلاقت معه القيادة وليس فقط قرارا ملكيا. pic.twitter.com/VbxbmfZ7ww — Mujahed Taharwh (@Mujahed_S) March 1, 2018

وقال الملك الحسين وقتها عن قرار التعريب:"إن الرأي العام كان يجهل أن قضية عزل غلوب من منصبه قضية أردنية تماما، لأن غلوب كان قائدا عاما للجيش العربي الأردني، وكان يعمل لحساب حكومتي".

وعين الملك حسين راضي عناب رئيسا لأركان الجيش العربي، ويعرف قرار إنهاء خدمة غلوب بـ"القرار 198" لمجلس الوزراء في عام 1956.

قرار مجلس الوزراء بتعريب قيادة الجيش العربي الأردني يوم الأول من آذار عام 1956 https://t.co/97VyRxWzGe#تعريب_قيادة_الجيش pic.twitter.com/xVIlsklkZz — Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) March 1, 2018

وقال حزب الاتحاد الوطني في الأردن إن قرار الملك الحسين إعفاء الجنرال غلوب من قيادة الجيش الأردني وتعيين ضابط أردني قائدا للجيش ليكون جيشا عربيا هاشميا.

جيشنا ما كان يوما إلا جيشا أردنيا، عربيا، مصطفويا، درعا للعروبة وسيفا للحق، وسيظل كذلك على الدوام بسواعد جنده وعزائم الأردنيين. حفظ الله جيشنا العربي وحفظ الأردن العزيز — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) March 1, 2018

وقال الملك عبدالله الثاني في تغريدة له على موقع تويتر:"في ذكرى تعريب قيادة جيشنا العربي نستذكر القرار الوطني الذي عزز سيادة واستقلال وطننا لتبقى راياته عالية خفاقة".