أول تعليق من السيسي على حادث قطار البحيرة (فيديو)

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة شمالي مصر، والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

ووجه السيسي ، خلال افتتاح عدد من مشروعات تنموية كبيرة في مدينة العلمين الجديدة، بتشكيل لجنة عليا من الكليات الفنية العسكرية، بالتعاون مع وزارة النقل، للمرور على جميع الخطوط، والتأكد من سلامة جميع المعدات وحتى الجرارات والقطارات ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية.

وكلف الرئيس المصري، المهندس إبراهيم محلب، بمتابعة تداعيات حادث القطار وموافاته بتقرير حول الحادث.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرون، في حادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة شمالي مصر.