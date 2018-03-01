رسالة من الملك سلمان وولي عهده إلى السيسي بخصوص حادث قطار البحيرة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، ببرقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ضحايا تصادم قطارين في محافظة البحيرة.

© Sputnik. Sergei Guneev أول تعليق من السيسي على حادث قطار البحيرة (فيديو)

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية " واس "، قال العاهل السعودي: "علمنا بنبأ حادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

وبعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أيضا ببرقية عزاء ومواساة للسيسي، جاء فيها: "تلقيت نبأ حادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

يذكر أن الحادث وقع عقب خروج عربة قطار ركاب واصطدامها بقطار بضائع متوقف على خط "إيتاي البارود — القاهرة" بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.