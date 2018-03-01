السفير الروسي في الأردن: هناك حملة لشيطنة روسيا وسوريا فيما يتعلق بالغوطة

أعلن السفير الروسي لدى المملكة الأردنية، بوريس بولوتين، عن محاولات جديدة لـ"شيطنة" بلاده وسوريا فيما يتعلق بالأحداث الواقعة في الغوطة الشرقية.

وقال السفير في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن نرى من جديد حملة إعلامية شرسة ضد روسيا وهناك محاولات جديدة لشيطنة روسيا والحكومة السورية فيما يتعلق بأحداث الغوطة الشرقية، ونحن نرى من جديد صور قتلى وجرحى وهي صور قديمة من الأرشيف".

© Sputnik. Michael Voskresensky مركز المصالحة الروسي: المسلحون يهاجمون القوات السورية في الغوطة الشرقية

وأضاف بولوتين: "هناك ادعاءات بشأن استخدام أسلحة كيماوية من جديد من طرف الحكومة السورية وهي كلها أخبار مزيفة، ونسأل ما هو مصدر هذه الادعاءات حول استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية".

وأشار السفير إلى أن منظمة "الخوذ البيضاء" كانت مصدرا للأخبار الكاذبة، مؤكدا: "في الحقيقة فإن بعض وسائل الإعلام العربية والغربية تتجاهل الواقع بأن المشكلة الرئيسية في الغوطة الشرقية هي وجود تنظيم جبهة النصرة، وهو تنظيم إرهابي يحتل مواقع رئيسية".

وقال بولوتين: "كما تتواجد بعض فصائل المعارضة المسلحة، والتي تسمى معارضة معتدلة في كثير من الأحوال تتعاون مع جبهة النصرة".