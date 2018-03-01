"العال" الإسرائيلية تطلب مساعدة دولية لاستخدام المجال الجوي السعودي

© Sputnik. Vladimir Astapkovich وزير إسرائيلي: نتمنى موافقة السعودية لطيران الهند بالسفر إلى تل أبيب عبر مجالها الجوي

وقالت وكالة "رويترز" إن الشركة الإسرائيلية طلبت مساعدة دولية لاستخدام المجال الجوي السعودي ، حتى تتمكن من المنافسة مع المسار المزمع لشركة طيران الهند "إير إنديا" بين الهند وإسرائيل.

وأوضحت الوكالة أن الطلب جاء في خطاب، أمس الأربعاء 28 فبراير/ شباط، من الرئيس التنفيذي لـ"العال" إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، قال فيه إنه خاطب أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد أبدت، في وقت سابق، رغبتها في التعاون مع السعودية في مجال الطيران. إذ قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إنه يأمل في أن تسمح المملكة العربية السعودية لشركة طيران الهند بالسفر من وإلى تل أبيب عبر المجال الجوي السعودي.

وأوضح الوزير لإذاعة إسرائيلية أنه "ثمة تقدم على الأرجح في مسألة الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل والهند عبر السعودية"، معربا عن أمله في أن تسمح السعودية بذلك.

إلا أن الهيئة العامة للطيران المدني في الرياض أكدت أنها لم تمنح أي إذن لطيران الهند، وذلك بعد أن أعلنت الأخيرة عن الرحلات المقررة إلى تل أبيب عبر الأراضي السعودية.