تسجيل
06:44 02 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    ليبيا، طرابلس

    إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية غرب البلاد

    © Sputnik. فلاديمير فيدورينكو
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم الخميس، عن إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي، قبالة السواحل الليبية، شمال منطقة أبي كماش غرب مدينة زوارة، مشيرة إلى أن المهاجرين كانوا من جنسيات مختلفة بينهم ليبي واستمرت عملية الإنقاذ ست ساعات.

    ليبيا
    © AFP 2018/ Abdullah Doma
    تقرير بريطاني يكشف عن أسماء أبرز المرشحين لرئاسة ليبيا
    القاهرة — سبوتنيك. أكد مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن "دورية من نقطة زوارة لحرس السواحل التابعة للقطاع الغربي، قد تمكنت أمس الأربعاء 28 فبراير/ شباط، من إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي، مشيرةً إلى أن "من بينهم 8 نساء وطفل كانوا على متن قارب مطاطي توقف محركه بسبب نفاذ الوقود".

    وأضاف المكتب الإعلامي بأن "المهاجرين غير الشرعيين كانوا من جنسيات مختلفة، من المغرب 24 من بينهم 5 نساء و1 طفل، ومن الجزائر 11، و ليبيا 1، الصومال 6. البقية من إريتريا من بينهم 3 نساء".

    وأوضح بأن "عملية الإنقاذ تمت على بعد 10 أميال شمال منطقة أبي كماش غرب زوارة".

    وتم نقلهم إلى نقطة ميناء زوارة البحري، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتم تسليمهم إلى مباحث جوازات مدينة زوارة الليبية غرب البلاد".

    وأشار إلى أن "عملية البحث والإنقاذ استمرت 6 ساعات، حيث اضطر إلى جر القارب المطاطي وعلى متنه المهاجرون غير الشرعيين بواسطة قارب الدورية المطاطي وهذا إجراء اضطراري لأنه قد يؤثر على كفاءة قارب الدورية".

    انظر أيضا:

    بالصور... "ميغ-25" الهجومية في ليبيا
    الشركات التركية تستعد لعودة استثماراتها إلى ليبيا قريباً
    ليبيا... بين التدخل الخارجي وإنتهاك حقوق الإنسان
    سفير ليبي سابق: هذا هو هدف التدخل الأمريكي في ليبيا
    إخلاء جزئي لموظفي حقل الفيل في ليبيا
    مقتل ثلاثة عسكريين ليبيين إثر تفجير انتحاري في منطقة الجفرة وسط ليبيا
    اعتراض أكثر من 300 مهاجر قبالة ليبيا
    رئيس مجموعة الاتصال الروسية: طرح مسألة إنشاء قاعدة عسكرية روسية في ليبيا سابق لأوانه
    الكلمات الدلالية:
    سواحل, إنقاذ, مهاجرون, القوات البحرية الليبية, وكالة سبوتنيك, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الرئيس فلاديمير بوتين خلال الرسالة السنوية أمام الجمعية الفيدرالية في قاعة مانيج بموسكو، عام 1 مارس/ أذار 2018
    فلاديمير بوتين - مرشح لانتخابات الرئاسة الروسية 2018
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    عملية غصن الزيتون التركية في سوريا
    عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك