الهدنة الإنسانية الثالثة في الغوطة الشرقية لم تأت بنتائج

لليوم الثالث على التوالي، لم تأت الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية بالنتائج المرجوة، بعد انتهائها الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، حيث استمر المسلحون باحتجاز المدنيين ومنعهم من العبور عبر الممر الإنساني.

© REUTERS/ Hosam Katan ضابط سوري يكشف أسباب دفاع واشنطن عن الإرهابيين في الغوطة الشرقية

دمشق — سبوتنيك . أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بمحاولة المسلحين ثلاث مرات في الفترة من الساعة 10:10 وحتى 11:30 وهي الفترة المشمولة في الهدنة الإنسانية، مهاجمة الممر الإنساني إلى مخيم الوافدين من مناطق شرق حرستا والضواحي الغربية للريحانة والأطراف الشمالية للشوفانية، وقد تصدت القوات الحكومية لكل الهجمات.

وقال دي ميستورا، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "الأمم المتحدة هنا في جنيف، لن تتراجع عن دعواتها للامتثال للقرار 2401. وسنواصل المطالبة بذلك حتى نتلقى تأكيدا من كلا الجانبين، لأن إطلاق النار يأتي من الطرفين".

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت، في الأسبوع الماضي، لصالح قرار بفرض هدنة إنسانية في سوريا لمدة 30 يوما.