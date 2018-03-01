بالفيديو... هكذا تعامل المسلحون مع المعابر الإنسانية التي فتحها الجيش السوري

لم تسمح المجموعات المسلحة بخروج المدنيين من مناطقها في الغوطة الشرقية إلى مدينة دمشق، وغابت عن مكان المعبر المحدد بالقرب من مخيم الوافدين أية حالة خروج رغم قيام السلطات السورية بتجهيز المكان من كافة المستلزمات الأساسية، وقد زودت نقاط المعبر بمنظمة إسعافية وأمنت طواقم طبية، كما جمعت عددا من الحافلات المخصصة لنقل السكان الراغبين بالخروج.

وشهد معبر الوافدين الذي يقع بالقرب من بلدة حرستا سقوط عشرات القذائف الصاروخية والهاون التي أطلقها المسلحون المتواجدون على بعد مئات الأمتار من النقطة الآمنة بغية منع المدنيين من سلوك الطريق المؤدي للمعبر ولترهيبهم رغم إتمام اللجان التطوعية من الهلال الأحمر وبعض مؤسسات المجتمع المدني الإجراءات التي تؤمن الخارجين عن طريق وضع الباصات وسيارات الإسعاف في حالة جهوزية تامة لإخلاء المدنيين والحالات الإنسانية وخصصت لهم توقيت للخروج من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً إلا أن أحد من المدنيين لم يخرج لليوم الثاني على التوالي.

وكان مجلس الأمن قد أقر قبل أيام هدنة إنسانية برقم 2401، استجابت لها الحكومة السورية بالتعاون مع روسيا الاتحادية وحددت لها موعداً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا في حين لا تزال المجموعات المسلحة تمعن بخرق الهدنة من خلال استهداف العاصمة دمشق ومحيطها بعشرات قذائف الصواريخ والهاون ومنعت المدنيين من الخروج واستخدمت الأطفال كدروع بشرية.