تسجيل
06:42 02 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    كارثة اليمن

    روسيا تنقل رسالة اليمن إلى العالم

    © AP Photo/ Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30

    يوما بعد يوم يصارع الشعب اليمني الجوع والمرض حتى الموت في بلد أنهكته الحرب، وتضاءلت فيه فرص العيش، وباتت أبسط أساسيات الحياة فيه شبه معدومة، حيث يحتاج أكثر 70 في المئة من سكان اليمن، لمساعدات إنسانية عاجلة، حسب تقارير أممية.

    سبوتنيك. ومع استمرار الحصار المفروض على اليمن وتفشي وباء الكوليرا والخنّاق الذي حصد أرواح الكثيرين فيه، تواجه البلاد ظلال وباء جديد يخيم فوق رؤوس اليمنيين والذي سببه تلوث المياه، إضافة إلى مجاعة تهدد 7 ملايين شخص بينهم نحو مليوني طفل يعاني من سوء التغذية الحاد.

    كشفت رئيسة منظمة القديس فونيفاتيا الخيرية، ناتاليا ميزينتسوفا، في حوار حصري مع وكالة "سبوتنيك" عن تفاصيل مبادرة خيرية في موسكو ستعقد في منتصف شهر آذار/ مارس لتسليط الضوء على الأوضاع في اليمن ومحاولة وضع حد لها.

    كارثة اليمن
    © AP Photo/ Hani Mohammed
    كارثة اليمن

    وقالت ميزينتسوفا إن مؤتمر "اليمن.. حوار مع العالم" سيحضره ممثلون عن الخارجية الروسية وعن دول عربية، وذلك للبحث عن فرص لإحلال السلام في اليمن، ومناقشة مسائل التعاون في المجالات الاقتصادية والتعليمية والتعاون السياسي والمساعدات الانسانية.

    وعن فكرة المؤتمر، أكدت ميزينتسوفا أنها جاءت بعد الزيارة التاريخية للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والتي تم خلالها مناقشة قضايا عدة من ضمنها القضايا الإنسانية في اليمن.

     المساعدات الإنسانية ستتضمن موادا غذائية وأدوية إضافة إلى المواد الأساسية للحياة اليومية وذلك بدعم أممي، حسبما أفادت به ميزينتسوفا. أما كميات المساعدات فسيتم مناقشتها خلال المؤتمر. وأضافت ميزينتسوفا أن روسيا وعمان هما البلدان الوحيدان الذان يقومون بإيصال المساعدات إلى اليمن، إلا أن هذه المساعدات قيلة من حيث الكم ولا تتعدى نقطة في محيط معاناة اليمنيين، وخاصة بسبب الحصار وصعوبة ايصالها. وهذا المؤتمر سيكون وسيلة لمناشدة المنظمات والمجتمع الدولي  فالوضع في البلد محزن جدا كما وصفته ميزينتسوفا.

    اليمن
    © AP Photo/ Hani Mohammed
    اليمن

    وخلال اللقاء أكدت رئيسة منظمة القديش فونيفاتيا الخيرية أن روسيا تقوم بإرسال طواقم طبية إضافة إلى المعونات، لكن  المسألة برمتها تتوقف على المباحثات مع المملكة والمنظمات المعنية بهذا الموضوع، لفتح معابر جوية وبحرية، فبسبب إغلاقها لا يسمح للصليب الأحمر الدولي واليونيسكو الدخول إلى هناك. وأضافات ميزينتسوفا إن الكوليرا مرض لا يعرف حدودا، فمن الممكن أن يمتد إلى دول مجاورة  في المستقبل.

    وعندما سألناها عن تقسيم المناطق لتوزيع المساعدات أكدت ميزينتسوفا أن الأولوية للمناطق الساخنة، كما قالت إنها تتوقع نتائج إيجابية من المؤتمر المقرر عقده بعد أيام، آملة في أن تنتهي معاناة الشعب اليمني والتوصل إلى هدنة وأن يتم القضاء على وباء الكوليرا، لانقاذ الأرواح ومساعدة الأطفال في الحصول على حياة طبيعية.

    أطفال اليمن
    youtube/yemenhelp
    أطفال اليمن
    الكلمات الدلالية:
    كارثة اليمن, اليمن حوار مع العالم, روسيا تنقل رسالة اليمن إلى العالم, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الرئيس فلاديمير بوتين خلال الرسالة السنوية أمام الجمعية الفيدرالية في قاعة مانيج بموسكو، عام 1 مارس/ أذار 2018
    فلاديمير بوتين - مرشح لانتخابات الرئاسة الروسية 2018
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    عملية غصن الزيتون التركية في سوريا
    عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك