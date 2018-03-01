نائب قائد القوات الشعبية في عفرين يعلن إسقاط مروحية تركية شمالي سوريا

أعلن نائب قائد القوات الشعبية في عفرين إبراهيم مكتبي، إسقاط مروحية تركية فوق بلدة راجو بعفرين، شمالي سوريا.

© Sputnik. Mohamad Maarouf حقيقة القصف التركي لقافلة المساعدات الإنسانية في عفرين

وأضاف: "تم إسقاط المروحية بواسطة أحد عناصر القوات الشعبية باستخدام مضاد جوي بقرية جالو التابعة لبلدة راجو على الحدود السورية التركية".

وعن مصير طاقم المروحية، قال مكتبي إنه لا يعلم عنه شيئا، نظرا لسقوط المروحية على بعد 2 كم من مواقع القوات.