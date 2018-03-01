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    المتحدث الرسمي للخارجية المصرية أحمد أبو زيد

    المتحدث باسم الخارجية المصرية: حديث الشكوى السودانية الأممية بشأن حلايب وشلاتين مجرد "كلام عام"

    © Sputnik. Egyptian Ministry of Foreign Affairs
    العالم العربي
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    رفضت وزارة الخارجية المصرية التعليق على عزم المبعوث الأممي السوداني، تجديد شكوى بلاده ضد مصر حول تبعية مثلث حلايب، في الوقت الذي قلل خبير أفريقي من أهمية الشكوى.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال وصوله إلى الخرطوم للقاء الرئيس السوداني عمر البشير
    © REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    بالفيديو...إجراء مصري للمرة الأولى في حلايب المتنازع عليها مع السودان
    تقرير- سبوتنيك. أعاد إعلان المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة، عمر دهب، حرص بلاده على تجديد شكواها ضد مصر سنويا، حول  تبعية مثلث حلايب، توتر العلاقات المصرية السودانية إلى العلن من جديد، فجاءت تصريحات دهب، متعارضة مع نتائج اللجنة الرباعية، التي جمعت وزيرى خارجية ومديري مخابرات البلدين، في بداية شهر فبراير/ شباط الماضي،  بعدم التصعيد في أزمة حلايب وشلاتين، وإبقاء الوضع كما هو.

    ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد إن حديث مندوب السودان في الأمم المتحدة، لم يقدم جديدا، وإنما مجرد كلام عام، لا يحمل تفاصيل، مضيفا في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أنه ليس لديه تعليق على هذا الكلام".

    وكان وزير الخارجية إبراهيم غندور، قد صرح، السبت الماضي، في لقاء بثته قناة "الشروق" السودانية، بأن اللجنة الرباعية تركت ملف حلايب للرئيسين، المصري والسوداني.

    من جهته قال رئيس مركز أفريقيا للسلام والتنمية، حسن نجيلة، إن السودان تستخدم "السياسة الناعمة" في نزاعها مع مصر على قضية مثلث حلايب منذ الخمسينات، وبين الحين والآخر تثير القضية كرد فعل على اعتراضها من السياسة المصرية تجاه قضية أخرى.

    وأوضح نجيلة لـ"سبوتنيك" أن الدولة السودانية منذ عام 1963 وحتى الآن،  لم تتخذ قرارا حاسما بشأن حلايب وشلاتين، لافتا إلى أن السودان أمامها خيارين، أمام الوساطة الدولية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لمطالبتها بحسم تبعية مثلث حلايب، سواء لمصر أو لها.

    وأشار نجيلة إلى عدم وجود منهجية في السياسة السودانية الخارجية، ووجود تذبذب في القرار

    العلم السوداني
    © AFP 2018/ ASHRAF SHAZLY
    تصاعد الأزمة بين مصر والسودان بسبب حلايب وشلاتين
    مضيفا أن جميع المسؤولين في السودان، يتحدثون في الشؤون الخارجية دون أن تكون هناك رؤية واضحة للدولة السودانية، فقد  يتحدث الرئيس البشير عن موقف  السودان من مصر أو غيرها، في مؤتمر أو لقاء، في نفس الوقت الذي يتحدث فيه مسؤول آخر في الأمن أو الخارجية أو المخابرات بتصريحات مناقضة.

    وتخاطب السودان منذ عام 1958مجلس الأمن سنويا، بشأن نزاعها على منطقة حلايب وشلاتين مع مصر، وكان آخرها في يناير/ كانون الثاني 2017.

    انظر أيضا:

    إذاعة سودانية تبث مسلسلا بشأن قضية "حلايب" الخلافية مع مصر
    السودان يجدد شكواه ضد مصر بشأن مثلث حلايب
    بالفيديو...إجراء مصري للمرة الأولى في حلايب المتنازع عليها مع السودان
    تصاعد الأزمة بين مصر والسودان بسبب حلايب وشلاتين
    محلل: البشير يستغل "حلايب وشلاتين" للتغطية على أزماته الداخلية
    السودان...قوات مصرية تستولى على منجم للذهب قرب حلايب وشلاتين
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