بريطانيا تدعو مجلس حقوق الإنسان في جنيف لاجتماع عاجل بشأن الوضع في الغوطة

وجاء في نص رسالته، اليوم الخميس 1 مارس/ آذار، التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها، أنه من الضروري إجراء نقاش عاجل بشأن الوضع في الغوطة الشرقية قبل نهاية الأسبوع.
وأشار المندوب البريطاني إلى ضرورة إصدار قرار مجلس حقوق الإنسان حول الوضع الإنساني في سوريا، ووعد بنشر مشروع القرار في أقرب وقت.
ومن المتوقع أن يجري بحث الوضع في سوريا خلال الدورة الـ37 الحالية لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في 13 مارس.
ويتولى ممثل سلوفينيا فيسلاف شوتسو، رئاسة مجلس حقوق الإنسان هذا العام.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)