بريطانيا تدعو مجلس حقوق الإنسان في جنيف لاجتماع عاجل بشأن الوضع في الغوطة

دعت بريطانيا مجلس حقوق الإنسان في جنيف لعقد اجتماع عاجل بشأن الوضع في الغوطة الشرقية.

© AP Photo/ Save the Children الهدنة الإنسانية الثالثة في الغوطة الشرقية لم تأت بنتائج

جنيف — سبوتنيك . وجه مندوب بريطانيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طلب فيها عقد اجتماع عاجل بشأن الوضع في الغوطة الشرقية في سوريا.

وجاء في نص رسالته، اليوم الخميس 1 مارس/ آذار، التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها، أنه من الضروري إجراء نقاش عاجل بشأن الوضع في الغوطة الشرقية قبل نهاية الأسبوع.

وأشار المندوب البريطاني إلى ضرورة إصدار قرار مجلس حقوق الإنسان حول الوضع الإنساني في سوريا، ووعد بنشر مشروع القرار في أقرب وقت.

ومن المتوقع أن يجري بحث الوضع في سوريا خلال الدورة الـ37 الحالية لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في 13 مارس.

ويتولى ممثل سلوفينيا فيسلاف شوتسو، رئاسة مجلس حقوق الإنسان هذا العام.