تونس تعتزم بناء مطار جديد بقيمة ملياري دينار قرب العاصمة

قال وزير النقل التونسي رضوان عيارة، اليوم الخميس، إن تونس ستبني مطارا جديدا بمواصفات عالمية في محافظة بنزرت قرب العاصمة بتكلفة تفوق ملياري دينار، في إطار سعيها لاجتذاب المزيد من المسافرين.

© REUTERS/ POOL تعرف على أسباب مظاهرات القضاة في تونس

وتستعد تونس هذا العام لتوقيع اتفاقية السماوات المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي مما سيرفع المنافسة بين شركات الطيران ويزيد عدد المسافرين إلى البلد الواقع شمالي أفريقيا. بحسب وكالة "رويترز".

وأبلغ عيارة الصحفيين "سيتم إنجاز مطار جديد قريب من العاصمة في ولاية بنزرت بكلفة 2047 مليار دينار (850 مليون دولار) بمواصفات عالمية في أفق سنة 2030…وسيتمّ طلب عروض لدراسة المشاريع خلال سنة 2018 ".

ويأتي قرار إنشاء المطار الجديد بينما تستعد البلاد لإجراء توسعة لمطار تونس قرطاج بتكلفة تبلغ حوالي 70 مليون دولار.