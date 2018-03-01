"حماس": لا يمكن أن نقبل بتمدد قطاع غزة على حساب سيناء

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، إن الحركة لا يمكن أن تقبل بتمديد قطاع غزة على حساب سيناء.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرتها صفحة "المركز الفلسطيني للإعلام" على "تويتر"، اليوم الخميس 1 مارس/ آذار.

الحية: لا يمكن أن نقبل بتمدد قطاع غزة على حساب سيناء. — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 1, 2018

وتحدث الحية عن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إلى مصر، موضحا أنه لم يكن هناك ترتيبات لخروج إسماعيل هنية في جولة خارجية وكان الترتيب لزيارة مصر فقط، مشيرا إلى أن المسؤولين المصريون لديهم تصميم كبير على حل مشاكل قطاع غزة.

وتابع: "رغم الظروف الأمنية في سيناء، إلا أن مصر قادرة على إيجاد بدائل لفتح معبر رفح".

الحية: مصر قادرة رغم الظرف الأمني في سيناء على إيجاد بدائل لفتح معبر رفح. — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 1, 2018

وقال عضو المكتب السياسي لـ"حماس": "نرى على الأرض ملامح لصفقة القرن من خلال إعلان مدينة القدس عاصمة للاحتلال ونقل مقر السفارة"، لكن هذه الأمور لم يؤكدها لنا أي من المسؤولين العرب الذين التقينا بهم".