بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدين التصعيد العسكري جنوبي البلاد

أعربت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري في مدينة سبها جنوبي ليبيا، مشيرةً إلى مقتل ما لا يقل عن 6 مدنيين وإصابة 9 آخرين.

القاهرة — سبوتنيك. قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا على موقعها الرسمي أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري في مدينة سبها الليبية ، مشيرةً إلى " مقتل ما لا يقل عن 6 مدنيين وإصابة 9 آخرين بجروح وتعرض المستشفى للاستهداف مراراً".

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وأضافت أنه "يجب وقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المكتظة بالسكان".

وشهدت مدينة سبها الليبية جنوبي البلاد ، خلال اليومين الماضيين، اشتباكات مسلحة بين اللواء السادس وقوات تابعة لقبائل "التبو".

وقالت مصادر إعلامية ليبية في وقت سابق أن "عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، قال إن مطار مدينة سبها تم احتلاله من قبل قوة أجنبية قادمة من خارج ليبيا".

وأوضحت البعثة عبر موقعها أنها قد "وثقت خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 28 شباط/ فبراير 2018، وقوع 146 إصابة في صفوف المدنيين، 13 حالة وفاة و133 حالة إصابة بجروح وذلك أثناء سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا".