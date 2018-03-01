مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجتمع غدا لبحث الوضع في الغوطة الشرقية

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه سيجتمع غدا الجمعة 2 مارس/ آذار، لبحث الوضع في الغوطة الشرقية.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin بريطانيا تدعو مجلس حقوق الإنسان في جنيف لاجتماع عاجل بشأن الوضع في الغوطة

موسكو — سبوتنيك . وقال المكتب الصحفي في بيان، اليوم الخميس 1 مارس: "عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لقاء لمناقشة الاقتراحات، وقرر عقد اجتماع على شكل مناقشة عاجلة، مساء غد الجمعة في جنيف".

وتابع البيان: "سيعلن رئيس المكتب في الجلسة للحصول على الموافقة الرسمية من الدول الأعضاء في لجنة حقوق الإنسان لبحث الوضع في الغوطة الشرقية".

ودعت بريطانيا مجلس حقوق الإنسان في جنيف لعقد اجتماع عاجل بشأن الوضع في الغوطة الشرقية، ووجه مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طلب فيها عقد اجتماع عاجل بشأن الوضع في الغوطة الشرقية في سوريا.