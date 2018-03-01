مقتل وإصابة 8 من مسلحي "أنصار الله" بمعارك جنوب غربي اليمن

أعلن الجيش اليمني عن مقتل وإصابة 8 أشخاص من مسلحي "أنصار الله" (الحوثيين) بمعارك في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. قال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، مساء اليوم الخميس، إن "معارك عنيفة دارت بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسلحي "أنصار الله" في جبهات البركنة والمضابي وجبل العويد بمديرية مقبنة، أسفرت عن مقتل 5 من مسلحي "أنصار الله" وإصابة آخرين".

وأضاف أن "مدفعية قوات الرئيس هادي استهدفت ثكنة لمسلحي "أنصار الله" في محيط جبل هان، مخلفة 3 قتلى وعدداً من الجرحى".

وعلى صعيد آخر لقي جنديان سعوديان مصرعهما برصاص مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في قطاع جازان جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة " المسيرة"، الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" مساء اليوم الخميس، إن "وحدة القنص في الجماعة قتلت جنديين في الجيش السعودي في موقع جلاح العسكري بجازان".

وأضافت أن مسلحي "أنصار الله أعطبوا دبابة أبرامز للجيش السعودي في موقع جلاح". مشيرةً إلى أن "المسلحين الحوثيين استهدفوا جرافة عسكرية سعودية في موقع الشبكة بذات القطاع".

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث تقود السعودية تحالفا عربيا بدأ في آذار/ مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وذلك بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" في البلاد.