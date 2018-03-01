الجيش التركي: مقتل 8 جنود أتراك وإصابة 13 آخرين خلال عملية "غصن الزيتون"

© AP Photo/ الجيش التركي يرسل دعما عسكريا إلى ولاية سينوب شمالي البلاد

أنطاكيا — سبوتنيك . ذكر بيان أصدره الجيش التركي، اليوم الخميس 1 مارس / آذار، أن خمسة من جنوده قتلوا وأصيب سبعة آخرين في اشتباكات في منطقة عفرين شمال غربي سوريا، وأن الجيش قام بإجلاء القتلى والمصابين على وجه السرعة.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية أطلق عليها "غصن الزيتون" في مدينة عفرين السورية منذ يناير / كانون الثاني الماضي، ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تدعمها أمريكا، بينما تعتبرها أنقرة "جماعة إرهابية" مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي يحاربه الجيش التركي منذ أكثر من أربعة عقود، بحسب "رويترز".