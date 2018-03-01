التحالف العربي يعلن شروط دخول الإعلاميين إلى اليمن

قال العقيد تركي المالكي المتحدث العسكري باسم التحالف العربي، الذي تقوده السعودية للحرب في اليمن، اليوم الخميس مارس/أذار، أنه يحظر على الإعلاميين والصحفيين الدخول إلى اليمن إلا عن طريق العاصمة المؤقته عدن، وفقا للتعليمات التي أصدرتها حكومة الرئيس هادي.

© AP Photo/ Susan Walsh أعضاء بمجلس الشيوخ يسعون لسحب أمريكا من حرب اليمن

وأشار المتحدث العسكري، في التعليمات التي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منها، إلى أنه يجب على الإعلامي الذي يريد دخول اليمن التقدم بطلب إلى إحدى السفارات بالخارج للحصول على إذن أو تصريح بالدخول للبلاد، على أن تكون محطة الوصول هى العاصمة المؤقتة عدن، وعدم استخدام طائرات الأمم المتحدة، وأن تكون الطائرات المدنية هى وسيلة النقل.

وحذر المالكي، من الدخول إلى مناطق نت وصفهم بـ "الانقلابيين"، ومن يفعل ذلك سواء من المؤسسات أو الأفراد يتحمل مسؤولية نفسه، وليس هناك أدنى مسؤولية للحكومة اليمنية أو التحالف تجاهه ولا يحق له المطالبة بتعويض عن الأضرار التي قد تصيبه، فالحكومة اليمنية في إطار محاربتها للإرهاب لا تلتزم بدفع تعويضات لأي منظمة إرهابية.

ولفت المالكي، إلى أن التحالف يقوم بتنفيذ التعليمات التي ترد له من الحكومة اليمنية، وأنه معني بتطبيق التعليمات وإصدارات التصاريح.

في سياق متصل، نفذ مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون" هجوما على قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك"، إن مسلحي "أنصار الله" هاجموا، أمس الأربعاء 28 فبراير/ شباط، مواقع للجيش اليمني في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف بإسناد مدفعي مكثف.