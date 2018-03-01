التحالف العربي يعلن شروط دخول الإعلاميين إلى اليمن

وحذر المالكي، من الدخول إلى مناطق نت وصفهم بـ "الانقلابيين"، ومن يفعل ذلك سواء من المؤسسات أو الأفراد يتحمل مسؤولية نفسه، وليس هناك أدنى مسؤولية للحكومة اليمنية أو التحالف تجاهه ولا يحق له المطالبة بتعويض عن الأضرار التي قد تصيبه، فالحكومة اليمنية في إطار محاربتها للإرهاب لا تلتزم بدفع تعويضات لأي منظمة إرهابية.
ولفت المالكي، إلى أن التحالف يقوم بتنفيذ التعليمات التي ترد له من الحكومة اليمنية، وأنه معني بتطبيق التعليمات وإصدارات التصاريح.
في سياق متصل، نفذ مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون" هجوما على قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك"، إن مسلحي "أنصار الله" هاجموا، أمس الأربعاء 28 فبراير/ شباط، مواقع للجيش اليمني في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف بإسناد مدفعي مكثف.
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