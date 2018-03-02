قادة "الحراك الجنوبي" يلتقون السفير الروسي لدى اليمن في الرياض

التقى عدد من قادة الحراك السلمي الجنوبي بالسفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، في العاصمة السعودية الرياض، أمس الخميس 1 مارس / آذار.

© AFP 2018/ Saleh Al-Obeidi قيادي في الحراك الجنوبي يحذر التحالف من اللعب بهذه الملفات في اليمن

حضر اللقاء كل من ياسين مكاوي، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس مكون الحراك المشارك، وفؤاد راشد، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري، والشيخ حسين بن شعيب، رئيس الهيئة الشرعية الجنوبية.

وقال فؤاد راشد، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلي للحراك، لوكالة "سبوتنيك" إن اللقاء تناول مسيرة الحراك الجنوبي بصفته الحامل السياسي للقضية الجنوبية، والموقف الثابت للحراك الداعم لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، والشراكة الفاعلة مع الشرعية والتحالف العربي الهادف لإنهاء الانقلاب ودحر التمرد.

وأوضح راشد، أن قادة فصائل الحراك الجنوبي أكدوا خلال اللقاء، أنه من المهم أن يلعب أعضاء مجلس الأمن الدولي دورا اكبر في تنفيذ القرار الدولي 2216 لإنهاء الانقلاب ووقف معاناة الشعب اليمني في الشمال والجنوب.

وأضاف: " تناول اللقاء أيضا الأحداث المؤسفة، التي شهدتها العاصمة عدن"، مشيرا إلى أنه تم التشديد على نبذ لغة العنف ومحاربة الإرهاب والتوجه نحو بناء المؤسسات وتوحيدها واستتباب الأمن والاستقرار، والتعاطي الايجابي مع مؤسسات الدولة، وكافة المستجدات المعتملة في الساحة السياسية وموقف الحراك الجنوبي منها".



