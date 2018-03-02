اليمن... 19 قتيلا وجريحا بمعارك وغارات على صعدة والبيضاء

قُتل 7 من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أمس الخميس 1 مارس/أذار، بينهم قيادي ميداني بقصف جوي على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE التحالف العربي يعلن شروط دخول الإعلاميين إلى اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن القيادي في صفوف "أنصار الله" قاسم حسين المزيجي لقى مصرعه و6 آخرين بغارات شنها طيران التحالف على منطقة المليل في مديرية كتاف، أثناء قيامهم بزراعة ألغام وعبوات ناسفة.

ويعد المزيجي أحد القيادات والخبراء البارزين في تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة ومسؤول تدريب الحوثيين في المديرية، وشن طيران التحالف غارة أخرى على آلية لمسلحي "أنصار الله" أثناء توجهها لإنقاذ ضحايا الغارة، ما أدى إلى مقتل كافة من كانوا على متنها.

في السياق، نقل "26 سبتمبر" عن أركان حرب لواء فتح التابع للجيش اليمني العقيد علي صالح الحميدي أن مسلحي "أنصار الله" يهدفون من زرع ألغام على الطريق الرابط بين محافظة صعدة والتباب المطلة على مركز مديرية كتاف، ما بعد جبال المليل إلى لإعاقة تقدم قوات الرئيس هادي، إلا أن طيران التحالف رصدهم واستهدف تحركاتها بأكثر من 9 غارات.

على صعيد آخر، دارت معارك عنيفة بين قوات الرئيس هادي ومسلحي "أنصار الله" في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر محلي في محافظة البيضاء إن 8 قتلى وجرحى سقطوا في صفوف "أنصار الله"، و4 من الجيش اليمني بينهم القيادي عبدالسلام الحميقاني بمعارك عنيفة في آل حميقان بمديرية الزاهر.

يأتي ذلك عقب ساعات من سيطرة الجيش اليمني على مواقع استراتيجية في مديرية ناطع شرق محافظة البيضاء، أثر معارك مع مسلحي "أنصار الله" خلفت 20 قتيلا في صفوف المسلحين.

في الأثناء، شن طيران التحالف غارات على مواقع لمسلحي "أنصار الله" غرب جبل الظهر في مديرية ناطع، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى وإعطاب عربة " بي أم بي "، إلى ذلك، تجددت المواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" بأن المسلحين الحوثيين نفذوا هجوما على مواقع لقوات الرئيس هادي في مديرية موزع الساحلية، ولفت إلى أن الهجوم أوقع عدداً كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الجيش اليمني، وتمكن خلاله مسلحو "أنصار الله" من اغتنام أسلحة وذخائر.

على صعيد آخر، قُتل ضابط في الجيش اليمني في مواجهات شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن، ووفقاً لمصدر محلي في مديرية نهم لقي العقيد عبدالقادر مريط وهو ركن التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية السابعة مصرعه في مواجهات مع مسلحي "أنصار الله".

وأفاد مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية لـ"سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" نفذوا قصفا مدفعيا على تجمع للجيش السعودي في موقع الضبعة بقطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وأشار إلى تعرض تجمع عسكري سعودي آخر في موقع الجابري بقطاع جازان إلى قصف مدفعي شنه مسلحو "أنصار الله".