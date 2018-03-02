الجيش المصري يرسل 11 لجنة لتسوية المواقف التجنيدية للشباب في الخارج

قررت القوات المسلحة المصرية، اليوم الجمعة 2 مارس/ آذار 2018، إرسال لجان قضائية عسكرية، إلى بعض الدول، لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصري المقيمين في هذه الدول، بهدف تسوية أوضاعهم القانونية.

وقال بيان للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن "الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدق على سفر 11 لجنة قضائية عسكرية لعدد من الدول، لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقيمين بالخارج، واستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدي للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، الذين تجاوزوا سن 30 عاما، وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقاً للقانون".

وأضاف البيان: "من المقرر أن تبدأ تلك اللجان عملها اعتباراً من 9 مارس/ آذار الجارى، في كل من "الولايات المتحدة الأمريكية — إيطاليا — الكويت — ألمانيا — المملكة العربية السعودية — إنجلترا — اليونان — فرنسا — الإمارات — الأردن — البحرين".

وتابع: "على جميع الشبان المقيمين بالخارج، والذين لهم مواقف تجنيدية، سرعة التقدم إلى ملحق الدفاع بالدول المقيمين بها، ومعهم البيانات الآتية (الاسم رباعي — تاريخ الميلاد — الرقم الثلاثي لبطاقة الخدمة العسكرية أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة استخراجها، بالإضافة للرقم القومي)، وذلك لإيضاح موقفهم التجنيدي قبل سفر اللجان".

وأكد البيان أنه "تيسيراً على هؤلاء الشباب، يمكن لذويهم المقيمين بمصر، التقدم إلى إدارة التجنيد التعبئة بتلك البيانات، وتحديد الدولة المتواجد بها الشاب، لإيضاح مواقفهم التجنيدية، وسرعة إنهاء الإجراءات القانونية فور وصول اللجان بتلك الدول، طبقا للتوقيتات المحددة".