تصريحات نارية لوزير الخارجية العراقي في ختام زيارته إلى موسكو

أكد وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، في ختام زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، تعميق العلاقات العراقية – الروسية، في ملفات عدة، وأدلى في الوقت نفسه بتصريحات نارية بشأن القواعد الأمريكية في العراق.

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الجمعة، 2 مارس/ آذار، أن الوزير، إبراهيم الجعفري، اختتم زيارته إلى العاصمة الروسية، موسكو.

ونقل البيان عن الجعفري، قوله:

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"أن الزيارة إلى موسكو صبت باتجاه تعميق العلاقات العراقـية — الروسية، والخروج بأفضل النتائج التي تنعكس على البلدين، وناقشنا ملفات متعددة ذات طابع سياسي، واقتصادي، وأمني، ومجتمَعي، وثقافي.

وأضاف البيان، أن الجعفري التقى سفراء الدول العربية المعتمدين في موسكو، وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات الأمنية والسياسية التي يشهدها العراق، والجهود المبذولة للمساهمة في إعادة أعمار البنى التحتية للمدن العراقية.

وبحث الجعفري، مع السفراء العرب، التحديات التي تواجه المنطقة، والتأكيد على ضرورة تكثيف الحوارات لتجاوز الأزمات التي تمر بها عموم المنطقة.

تصريحات

وأكد الجعفري، في تصريحات صحافية في ختام زيارته، أن: الحكومة العراقـية أمينة، ومؤتمنة على الالتزام بسيادة العراق، ولا نجامل في مسألة السيادة.

ورأى الجعفري في تصريحاته التي ذكرها بيان الخارجية، أن وجود قواعد عسكرية أمريكية رهن لسيادة البلد.

وأوضح الجعفري: لا يزال شبح القواعد في كوريا، وتركيا، واليابان، وكثير من بلدان العالم، وحتى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بقيت تلك القواعد ترهن سيادة هذه الدول؛ معللا: عندما طلبنا المساعدة وجهت خطابا في عام 2014 في مجلس الأمن بأن لا تتحول هذه المساعدة إلى بناء قواعد، وإنـما تـساعد بطريقة تحفظ للعراق سيادته، واستقلاله، وأن لا تبقى بشكل دائم.

وشدد الجعفري، أن سيادة العراق خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولا يمكن المساومة عليه، وهذا شأن دولة العراق الذي هو أكبر من أية حكومة عراقـية.

وفي معرض رده عن وجود وساطة عراقـية لتقريب وجهات النظر بين إيران وأميركا أوضح الجعفري: لو تخاصم أي طرفين، ووجد العراق نفسه يستطيع أن يقدم مساعدة فلن يألو جهدا، ولن يتأخر أبدا.

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وأجاب الجعفري ردا على نية شراء العراق أسلحة دفاعية من روسيا،: لا يزال التداول قائماً في داخل الحكومة العراقـية إلى أن يتخذ القرار المناسب، لكننا نتحاشى حدوث مشاكل، وعقبات لنا وللطرف الروسي، ومنها: وجود رفض لشراء الطائرات من روسيا.

وحول إغلاق المطارات في إقليم كردستان بين وزير الخارجية العراقي، أن العراق لا يغلق مطاراً إلا أن تكون هناك مفارقة، ومخالفة قانونية، ذاكرا: عندما تلتزم إدارات المطار بالقوانين العراقـية لا تجد من العراق إلا التسامح، والاحترام، والتقدير.

الجدير بالذكر، أن وزير الخارجية العراقي، وصل إلى العاصمة الروسية، في 26 فبراير/ شباط الماضي، ليرأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين.