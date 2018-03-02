بالفيديو... مروحيات الجيش السوري تلقي منشورات "مخطط الخروج الآمن" من الغوطة

ألقت مروحيات الجيش السوري اليوم منشورات جديدة على قرى وبلدات الغوطة في ريف دمشق لإعلام المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية بطرق الوصول إلى الممر الآمن المحدد لخروج المدنيين عبر مخيم الوافدين.

وذكرت وكالة " سانا " نقلا عن مصدر عسكري "أن المنشورات تضمنت الإجراءات التي يجب على المدنيين اتباعها للوصول بشكل آمن إلى الممر المحدد لخروج المدنيين باتجاه مخيم الوافدين تمهيدا لنقلهم إلى مقر الإقامة المؤقتة في الدوير بريف دمشق".

وأوضح المصدر أن مروحيات الجيش ترمي المنشورات بشكل يومي فوق جميع قرى وبلدات الغوطة لضمان وصولها إلى جميع المواطنين.

وكانت وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع الجهات المختصة اتخذت منذ الثلاثاء الماضي الاستعدادات اللوجيستية لاستقبال المدنيين فور خروجهم من الغوطة ونقلهم إلى مركز الإقامة المؤقتة في الدوير بريف دمشق المجهز مسبقا بكل الخدمات الأساسية من أماكن سكن وإطعام ومركز صحي وغيرها.

وبحسب "سانا"، لا تزال "التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بعض مناطق الغوطة تمنع لليوم الرابع على التوالي خروج المدنيين حيث تستهدف يوميا الممر الآمن خلال فترة التهدئة المحددة بين الساعة 9 صباحا و 2 ظهرا لدب الذعر بين نفوس المدنيين الراغبين في الخروج من الغوطة".